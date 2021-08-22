Клопп оценил шансы "Боруссии" Дортмунд на чемпионство в Бундеслиге

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о шансах своего бывшего клуба дортмундской "Боруссии" стать чемпионом Германии.

"Боруссия" имеет шансы на чемпионский титул. После перерыва на матчи сборных клубы ждет напряженный период. В нем на первый план выйдет вопрос глубины состава. "Боруссия" обладает хорошим подбором игроков. Не знаю, сильнее ли их состав, чем у "Баварии", но они способны создать проблемы мюнхенцам", - цитирует Клоппа Bild.

После двух туров "Боруссия" с тремя очками занимает шестое место в Бундеслиге.

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