Клопп оценил шансы Хендерсона сыграть на Евро-2020. Он травмирован с февраля

Теги ливерпульюрген клоппджордан хендерсонанглиятравмы

Клопп оценил шансы Хендерсона сыграть на Евро-2020. Он травмирован с февраля

Фото инстаграм Джордана Хендерсона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления капитана своей команды Джордана Хедерсона

По словам немецкого тренера, клубный сезон для 30-летнего футболиста завершен, однако у него есть шансы принять участие в матчах Евро-2020.

Английский полузащитник травмирован с 20 февраля. Он получил повреждение в дерби с "Эвертоном".

"Ливерпуль" идёт на шестом месте в АПЛ, имея в своём активе 57 очков в 34 турах.

Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

Не пропустите: Ван Дейк пропустит чемпионат Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави

"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов