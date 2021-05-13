Клопп оценил шансы Хендерсона сыграть на Евро-2020. Он травмирован с февраля

Фото инстаграм Джордана Хендерсона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления капитана своей команды Джордана Хедерсона.

По словам немецкого тренера, клубный сезон для 30-летнего футболиста завершен, однако у него есть шансы принять участие в матчах Евро-2020.

Английский полузащитник травмирован с 20 февраля. Он получил повреждение в дерби с "Эвертоном".

"Ливерпуль" идёт на шестом месте в АПЛ, имея в своём активе 57 очков в 34 турах.

Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

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