Клопп оценил шансы Хендерсона сыграть на Евро-2020. Он травмирован с февраля
Фото инстаграм Джордана Хендерсона
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления капитана своей команды Джордана Хедерсона.
По словам немецкого тренера, клубный сезон для 30-летнего футболиста завершен, однако у него есть шансы принять участие в матчах Евро-2020.
Английский полузащитник травмирован с 20 февраля. Он получил повреждение в дерби с "Эвертоном".
"Ливерпуль" идёт на шестом месте в АПЛ, имея в своём активе 57 очков в 34 турах.
Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.
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