Клопп оценил шансы "Ливерпуля" купить Мбаппе

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Клопп оценил шансы "Ливерпуля" купить Мбаппе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе в мерсисайдский клуб нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Сложно купить игрока такого калибра. Сейчас я не вижу ни одного клуба, который мог бы провернуть такую сделку. Это касается и нас. Со спортивной точки зрения мало причин не подписывать Килиана, он отличный футболист. Дело, конечно, в деньгах. У "Ливерпуля" нет шансов, абсолютно никаких", - цитирует Клоппа The Guardian.

Ранее сообщалось, что ПСЖ потребует за Мбаппе не менее 300 миллионов евро.

Главным претендентом на 20-летнего француза считается мадридский "Реал".

Не пропустите: Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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