Клопп оценил шансы "Ливерпуля" купить Мбаппе
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на слухи о возможном переходе в мерсисайдский клуб нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Сложно купить игрока такого калибра. Сейчас я не вижу ни одного клуба, который мог бы провернуть такую сделку. Это касается и нас. Со спортивной точки зрения мало причин не подписывать Килиана, он отличный футболист. Дело, конечно, в деньгах. У "Ливерпуля" нет шансов, абсолютно никаких", - цитирует Клоппа The Guardian.
Ранее сообщалось, что ПСЖ потребует за Мбаппе не менее 300 миллионов евро.
Главным претендентом на 20-летнего француза считается мадридский "Реал".
Не пропустите: Мбаппе отложил вопрос о продлении контракта с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Тоттенхэм
|11
|13
|12
|Вулверхэмптон
|11
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|11
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7