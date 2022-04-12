Клопп оценил шансы "Ливерпуля" сделать квадрупл

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил мнение, что у его команды нет шансов выиграть четыре трофея в нынешнем сезоне.

"Завоевать четыре трофея невозможно. Мы играем достаточно хорошо, чтобы не вылетать из кубковых турниров на ранних стадиях, но посмотрите календарь наших матчей. Во вторник мы сыграем с "Бенфикой" в Лиге чемпионов, в субботу у нас матч полуфинала Кубка Англии с "Манчестер Сити", после этого нас ждут поединки чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном". Если мы сыграем удачно с "Бенфикой", то выйдем в полуфинал Лиги чемпионов. И вот в Премьер-лиге решили, что нам нужно будет сыграть с "Ньюкаслом" выездной матч, который начнется в 12:30. Мы в хорошей форме, но на телевидении не смотрят на наш график. Это неправильно. В любом другом чемпионате не будут ставить на 12:30 начало матча клуба, который выйдет в полуфинал. Зачем вы творите подобное?" - приводит слова Клоппа The Times.

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