Клопп оценил шансы "Ливерпуля" сделать квадрупл

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп оценил шансы "Ливерпуля" сделать квадрупл

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил мнение, что у его команды нет шансов выиграть четыре трофея в нынешнем сезоне.

"Завоевать четыре трофея невозможно. Мы играем достаточно хорошо, чтобы не вылетать из кубковых турниров на ранних стадиях, но посмотрите календарь наших матчей. Во вторник мы сыграем с "Бенфикой" в Лиге чемпионов, в субботу у нас матч полуфинала Кубка Англии с "Манчестер Сити", после этого нас ждут поединки чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном". Если мы сыграем удачно с "Бенфикой", то выйдем в полуфинал Лиги чемпионов. И вот в Премьер-лиге решили, что нам нужно будет сыграть с "Ньюкаслом" выездной матч, который начнется в 12:30. Мы в хорошей форме, но на телевидении не смотрят на наш график. Это неправильно. В любом другом чемпионате не будут ставить на 12:30 начало матча клуба, который выйдет в полуфинал. Зачем вы творите подобное?" - приводит слова Клоппа The Times.

Не пропустите: Клопп высказался о ничьей с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов