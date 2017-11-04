Клопп оценил шансы Мане сыграть с "Вест Хэмом"

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Клопп оценил шансы Мане сыграть с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы вингера Садио Мане принять участие в матче 11-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

"Накануне он впервые тренировался в общей группе, и выглядел очень здорово. Посмотрим, как мы поступим. Мне показалось, что Мане готов отыграть 20-25 минут. Однако надо подождать и посмотреть, как его организм отреагирует на тренировку" - приводит слова Клоппа The Times.

Напомним, что матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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