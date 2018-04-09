Клопп оценил шансы Салаха сыграть с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы египетского вингера Мохамеда Салаха принять участие в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Он скорее сыграет, чем нет. Но мы должны подождать окончания тренировки и посмотреть, как он отреагирует на нагрузки. Потом примем решение" - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Салах получил травму паха в первом матче с "горожанами" в минувшую среду. Из-за этого повреждения лидер "красных" пропустил субботнее дерби против "Эвертона".

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась крупной победой "красных" со счётом 3:0.

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