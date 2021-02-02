Клопп оценил шансы ван Дейка сыграть в нынешнем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил мнение, что голландский защитник Вирджил ван Дейк не сможет восстановиться по конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.

"Мы сохраним место в заявке на Лигу Чемпионов для Вирджила. Но доктора не могут гарантировать возвращение ван Дейка в строй в нынешнем сезоне. Думаю, что это маловероятно. Впрочем, порой мы верим в чудеса", — приводит слова Клоппа пресс-служба английского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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