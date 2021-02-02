Клопп оценил шансы ван Дейка сыграть в нынешнем сезоне

Теги ливерпульвирджил ван дейкюрген клопптравмы

Клопп оценил шансы ван Дейка сыграть в нынешнем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил мнение, что голландский защитник Вирджил ван Дейк не сможет восстановиться по конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.

"Мы сохраним место в заявке на Лигу Чемпионов для Вирджила. Но доктора не могут гарантировать возвращение ван Дейка в строй в нынешнем сезоне. Думаю, что это маловероятно. Впрочем, порой мы верим в чудеса", — приводит слова Клоппа пресс-служба английского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" взял в аренду еще одного защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна

"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов