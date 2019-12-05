Клопп одержал 100 побед в АПЛ быстрее Фергюсона и Венгера

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Клопп одержал 100 побед в АПЛ быстрее Фергюсона и Венгера

Победа над "Эвертоном" (5:2) стала юбилейной для наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сообщает Opta.

Немецкий специалист выиграл в сотый раз в АПЛ. Для достижения данного результата ему потребовалось 159 матчей.

Только один тренер сделал это быстрее Клоппа - Жозе Моуринью (142).

Зато рулевой "красных" обошёл двух легенд Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, которые одержали свои сотые победы в Премьер-лиге в 162-й и 179-й игре соответственно.

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