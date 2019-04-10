Клопп одержал свою 400-ю победу, будучи главным тренером

Сегодня, 9 апреля, "Ливерпуль" обыграл "Порту" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Этот матч стал 400-й победой в карьере Юргена Клоппа. 111 из них он одержал во главе "Ливерпуля", 180 - в качестве главного тренера дортмундской "Боруссии", 109 - с "Майнцом". Об этом сообщает Opta.

Вторая встреча команд пройдет 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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