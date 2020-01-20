Клопп одержал юбилейную победу у руля "Ливерпуля"

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Клопп одержал юбилейную победу у руля "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выиграл 150-й матч во главе мерсисайдской команды.

Юбилейной для немецкого специалиста стала вчерашняя победа в поединке АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Для достижения данного результата Клоппу потребовалось 243 матча. На его счету также 54 ничьи и 39 поражений.

Напомним, что именитый тренер возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. С тех пор он завоевал три трофея - все в 2019 году.

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