Клопп: "Одна из моих целей в жизни - заставить Моуринью улыбнуться"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Жозе Моуринью играет с ним в игры разума.

"Да, есть немного, но все нормально. Я слышал, что Жозе считает меня смешным. Одна из моих целей в жизни - заставить Моуринью улыбнуться. Это происходит не слишком часто, и если это произошло из-за "Ливерпуля" - отлично!

В прошлом я говорил некоторые вещи. Не могу вспомнить, что я говорил, но это были слова о трансфере Погба. Я никогда не буду говорить о "Манчестер Юнайтед", если кто-нибудь не спросит меня об этом. Но если спросят, я вежливо дам ответ. Нет никаких проблем из-за того, что говорит Моуринью. Это свободный мир. Он может говорит все, что захочет" - приводит слова Клоппа Sky Sports.

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