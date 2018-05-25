Клопп определил идеального кандидата на замену Коутиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определил идеального кандидата на замену бывшему полузащитнику своей команды Филиппе Коутиньо, который прошлой зимой перебрался в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Mirror, альтернативой бразильцу наставник "красных" выбрал хавбека "Лиона" Набиля Фекира. Ожидается, что уже на следующей неделе мерсисайдский клуб возобновит переговоры с "ткачами" по их игроку, дабы завершить его трансфер стоимостью 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, "Ливерпуль" передаст Коутиньо медаль Лиги Чемпионов. | soccernews.ru