Клопп определил приоритетного кандидата на замену Салаху

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определил приоритетного кандидата на замену лидеру атак своей команды Мохамеду Салаху.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, если ближайшим летом "красные" будут вынуждены продать египтянина, они будут готовы предпринять попытки подписать вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле, в подписании которого заинтересован лично их наставник.

Напомним, в "Ливерпуле" определились с трансферной стоимостью Салаха. | soccernews.ru