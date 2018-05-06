Клопп определил трех кандидатов на замену Коутиньо

Теги ливерпульжоржиньотома лемаркристиан пулишич

Клопп определил трех кандидатов на замену Коутиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп определил главную трансферную цель на лето.

Как сообщает Mirror, мерсисайдцы намерены приобрести нового креативного хавбека, так как после ухода Коутиньо они никого не подписали.

Отмечается, что Клопп выбирает между Тома Лемаром, Кристианом Пулишичем и Жоржиньо.

Читайте также: "Ливерпуль" хочет купить форварда "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии
...

Без Коутиньо Клопп обыграл почти все топы АПЛ, вышел в финал ЛЧ. Коутиньо в составе Барсы вылетел из ЛЧ от Ромы.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов