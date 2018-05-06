Клопп определил трех кандидатов на замену Коутиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп определил главную трансферную цель на лето.

Как сообщает Mirror, мерсисайдцы намерены приобрести нового креативного хавбека, так как после ухода Коутиньо они никого не подписали.

Отмечается, что Клопп выбирает между Тома Лемаром, Кристианом Пулишичем и Жоржиньо.

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