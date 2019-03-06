Клопп определился насчет возможной работы в "Реале"

Теги реал мадридюрген клоппливерпуль

Клопп определился насчет возможной работы в "Реале"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не возглавит "Реал", сообщает Telegraph.

По сведениям издания, немецкий специалист не будет даже рассматривать предложение королевского клуба.

Напомним, что "Реал" намерен уволить нынешнего наставника Сантьяго Солари и рассматривает в качестве его замены Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Жозе Моуринью и Зинедина Зидана (оба - безработные).

Не пропустите: Моуринью высказался о своем возможном будущем в "Реале". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Жирона" обыграла "Барселону" и стала обладателем Суперкубка Каталонии

"Жирона" обыграла "Барселону" и стала обладателем Суперкубка Каталонии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов