Клопп определился насчет возможной работы в "Реале"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не возглавит "Реал", сообщает Telegraph.

По сведениям издания, немецкий специалист не будет даже рассматривать предложение королевского клуба.

Напомним, что "Реал" намерен уволить нынешнего наставника Сантьяго Солари и рассматривает в качестве его замены Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Жозе Моуринью и Зинедина Зидана (оба - безработные).

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