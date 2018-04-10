Клопп определился с главной трансферной целью "Ливерпуля" на лето

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с главной трансферной целью своего клуба на ближайшее лето.

Так, по сведениям The Sun, приоритетным приобретением для "красных" по окончанию текущего сезона станет форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала. За него мерсисайдский клуб будет готов выложить 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за "Ювентус".

Напомним, сегодня "Ливерпуль" сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". | soccernews.ru