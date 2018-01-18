Клопп определился с идеальной кандидатурой на замену Коутиньо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с идеальной кандидатурой на замену бывшему полузащитнику своей команды Филиппе Коутиньо, который этой зимой перешел в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям испанской прессы, заменить бразильца наставник "красных" планирует хавбеком мюнхенской "Баварии" Хамесом Родригесом, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу". Подписать колумбийца мерсисайдский клуб рассчитывает уже летом. Как сообщается, "Ливерпуль" уже успел выйти на контакт с представителями 26-летнего футболиста на предмет его возможного переезда в АПЛ.

Напомним, "Кардифф" арендует Груйича у "Ливерпуля". | soccernews.ru