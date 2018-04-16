Клопп определился с идеальным кандидатом на замену Эмре Джану

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с идеальным кандидатом на замену полузащитнику своей команды Эмре Джану, у которого ближайшим летом истекает срок действия контракта с клубом.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой своему соотечественнику немецкий наставник "красных" определил хавбека мадридского "Реала" Дани Себальоса. На приобретение игрока королевского клуба 50-летний специалист готов будет потратить солидную сумму.

Напомним, в сети появилось фото домашней формы "Ливерпуля" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru