Клопп определился с идеальным кандидатом на замену Эмре Джану

Теги ливерпульэмре джанреал мадридюрген клоппдани себальос

Клопп определился с идеальным кандидатом на замену Эмре ДжануГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с идеальным кандидатом на замену полузащитнику своей команды Эмре Джану, у которого ближайшим летом истекает срок действия контракта с клубом.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой своему соотечественнику немецкий наставник "красных" определил хавбека мадридского "Реала" Дани Себальоса. На приобретение игрока королевского клуба 50-летний специалист готов будет потратить солидную сумму.

Напомним, в сети появилось фото домашней формы "Ливерпуля" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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