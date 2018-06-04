Клопп определился с первыми своими двумя трансферами в "Реале"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определился со своими первыми двумя трансферами в случае, если он возглавит мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, если 50-летний немец таки станет преемником Зинедина Зидана в королевском клубе, он попросит президента "сливочных" Флорентино Переса приобрести вингера своей нынешней команды Мохамеда Салаха и голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, в случае прихода в "Реал", Клопп готов будет избавиться от его пяти ведущих игроков. | soccernews.ru