Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену Коутиньо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену полузащитнику своей команды Филиппе Коутиньо, который уже этой зимой может перейти в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Express, альтернативой 25-летнему бразильцу наставник "красных" определил вингера голландского ПСВ Ирвинга Лосано. Учитывая, что сделка по переходу Коутиньо в "Барсу" видится вполне вероятным событием, мерсисайдский клуб уже начал переговоры по 22-летнему мексиканцу.

Напомним, сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Суонси". | soccernews.ru