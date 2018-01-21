Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену Коутиньо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену бывшему полузащитнику своей команды Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям Estadio Deportivo, альтернативой бразильцу наставник "красных" определил форварда итальянской "Аталанты" Папу Гомеса. Подписать 29-летнего нападающего немецкий специалист рассчитывает уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гомес забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Аталанту".

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