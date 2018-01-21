Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену Коутиньо

Теги ливерпульюрген клоппфилиппе коутиньоаталантаалехандро гомес

Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену КоутиньоГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену бывшему полузащитнику своей команды Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям Estadio Deportivo, альтернативой бразильцу наставник "красных" определил форварда итальянской "Аталанты" Папу Гомеса. Подписать 29-летнего нападающего немецкий специалист рассчитывает уже в текущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гомес забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Аталанту".

Не пропустите: Лемар сделал выбор между "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Барселоной". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов