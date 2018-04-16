Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену Салаху

Теги ливерпульюрген клоппмохамед салахмилансусо

Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену СалахуГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с приоритетным кандидатом на замену лидеру атак своей команды Мохамеду Салаху.

Так, по сведениям Express, в случае расставания ближайшим летом с египтянином наставник "красных" потребует от руководства своего клуба приобретения вингера "Милана" Сусо.

Однако, несмотря на ведущуюся работу по поиску замены для Салаха, Клопп все рассчитывает удержать его в ближайшее межсезонье на "Энфилде".

Напомним, Салах уже находится в поисках жилья в Мадриде. | soccernews.ru

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