Клопп определился с заменой для Коутиньо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с возможной заменой для полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

Как информирует L'Equipe, наставник "красных", в случае расставания с 25-летним бразильцем, планирует подписать вингера "Монако" Тома Лемара, за которого мерсисайдцы прошлым летом уже предлагали 90 миллионов евро.

Напомним, Коутиньо готов остаться в "Ливерпуле". | soccernews.ru