Клопп определился с заменой для Коутиньо

Теги ливерпульюрген клоппкоутиньомонакотома лемар

Клопп определился с заменой для КоутиньоГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп определился с возможной заменой для полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

Как информирует L'Equipe, наставник "красных", в случае расставания с 25-летним бразильцем, планирует подписать вингера "Монако" Тома Лемара, за которого мерсисайдцы прошлым летом уже предлагали 90 миллионов евро.

Напомним, Коутиньо готов остаться в "Ливерпуле". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов