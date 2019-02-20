Клопп опроверг информацию о конфликте с Ковачем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о заминке между коллегой из "Баварии" Нико Ковачем. Об этом сообщает A Bola.

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов журналисты решили, что между тренерами возник конфликт, так как они не пожали руки друг другу и обменялись репликами.

"Конфликта между нами нет. Я хотел сразу пожать руку, но он сначала подошел к игрокам и поприветствовал их. Однако потом он вернулся ко мне. Я сказал, что жду его, он извинился, а я ответил: "Нет проблем", - прокомментировал Клопп.

Ответная встреча пройдет 13 марта на "Альянц Арене".

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