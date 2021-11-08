Клопп оскорбил журналиста после поражения "Ливерпуля" от "Вест Хэма"

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Клопп оскорбил журналиста после поражения "Ливерпуля" от "Вест Хэма"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поругался с журналистом после окончания матча 11-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (2:3), сообщает Daily Mail.

"Меня меньше всего волнует окончание нашей серии без поражений. Такое случается всегда, так как любая серия когда-нибудь заканчивается. 

Я не хочу отвечать на вопрос о судействе, но разве не было фола на Алиссоне в эпизоде с первым голом? Ваша работа не предполагает наличия собственного мнения? Алиссона пытался добраться до мяча, но Огбонна ударил его по руке, а мяч залетел в ворота. Был еще эпизод с фолом Крессуэлла на Хендерсоне. Арбитр вполне мог принять другое решение. Заслуживал ли Крессуэл удаления? Боже мой. Я не ваш щенок. Надеюсь, у вас есть свое мнение", - сказал Клопп.

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