Клопп остался недоволен качеством поля в матче с "Миланом"

Фото: сайт "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о состоянии поля на матче Лиги Чемпионов против "Милана" (2:1).

"Джузеппе Меацца" - исключительный стадион, я тут не был ни разу. Фантастический стадион. Однако поле может быть лучше. Прекрасный стадион заслуживает лучшего поля", - заявил Клопп.

Напомним, что "Ливерпуль" выиграл свою группу, победив во всех шести матчах.

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