Клопп остался недоволен матчем "Ливерпуля" с "Астон Виллой"

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Клопп остался недоволен матчем "Ливерпуля" с "Астон Виллой"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал матч с "Астон Виллой" (2:1). Об этом сообщает The Guardian.

"В начале мы сами усложняли все, играли не так, как требовалось. Слишком игриво, как дети. Мне не понравился наш футбол.

Бал недоволен языком тела в первом тайме. Мы не были похожи на воинов, смотрелись просто как игроки", - Клопп.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 31 балл.

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