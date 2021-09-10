Клопп остался недоволен санкциями ФИФА против бразильским игроков

1 Теги юрген клоппбразилия

Клопп остался недоволен санкциями ФИФА против бразильским игроковФото: инстаграм Алиссона/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал решение ФИФА запретить бразильским игрокам принимать участие в матчах в ближайшие 5 дней.

"Бобби (Фирмино) не сыграет, но это связано с травмой. Это действительно сложная ситуация, очень каверзная для всех клубов и особенно игроков.

Мы не должны забывать, что футболисты хотели сыграть в этих матчах. Клубы хотели отпустить игроков, но это было просто невозможно.

Похоже, по-настоящему наказали футболистов, потому что они не смогут играть. Это то, чем они любят заниматься. Это ненормально.

Бразилия выиграла все три своих матча, но все равно пожаловалась в ФИФА, и нам говорят, что мы не можем использовать игроков. Мы все еще не знаем, кого мы сможем использовать, но сейчас это меньшая из проблем", – сказал Клопп.

Напомним, что ФИФА по просьбе бразильской конфедерации футбола (CBF) наложила запрет на "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Лидсу" выпускать на поле бразильских футболистов, не отпущенных в бразильскую сборную с 10 по 14 сентября.

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Ай,для нац эт ноу проблемо ... фторогодный маладец ... ))))

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