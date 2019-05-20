Клопп отказал "Ювентусу"

Теги ювентусливерпульюрген клоппмассимилиано аллегри

Клопп отказал "Ювентусу"

"Ювентус" связывался с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери.

По его информации, "старая синьора" предлагала немецкому специалисту стать преемником Массимилиано Аллегри, однако тот ответил отказом.

Стоит отметить, что контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2022 года. Ожидается, что в ближайшее время стороны заключат новое пятилетнее соглашение.

Главным претендентом на пост наставника "Ювентуса" на сегодняшний день считается тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

Не пропустите: Роналду не хочет, чтобы Конте возглавил "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА установил рекорд РПЛ

ЦСКА установил рекорд РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов