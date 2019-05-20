Клопп отказал "Ювентусу"

"Ювентус" связывался с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери.

По его информации, "старая синьора" предлагала немецкому специалисту стать преемником Массимилиано Аллегри, однако тот ответил отказом.

Стоит отметить, что контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2022 года. Ожидается, что в ближайшее время стороны заключат новое пятилетнее соглашение.

Главным претендентом на пост наставника "Ювентуса" на сегодняшний день считается тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

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