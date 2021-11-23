Клопп отказался комментировать отставку Сульшера

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции в преддверии матча против "Порту" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос об увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста тренера "Манчестер Юнайтед", который "Ливерпуль" недавно обыграл со счетом 5:0 на выезде.

"Я ни секунды не думаю о "Манчестер Юнайтед". Извините", – коротко ответил немецкий специалист.

Напомним, что Сульшер работал в "МЮ" с декабря 2018 года. Позавчера было объявлено о его отставке. Временным тренером команды стал Майкл Кэррик.

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