Клопп отказался комментировать отставку Сульшера

Теги уле гуннар сульшерюрген клоппманчестер юнайтедливерпуль

Клопп отказался комментировать отставку СульшераФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции в преддверии матча против "Порту" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос об увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста тренера "Манчестер Юнайтед", который "Ливерпуль" недавно обыграл со счетом 5:0 на выезде.

"Я ни секунды не думаю о "Манчестер Юнайтед". Извините", – коротко ответил немецкий специалист.

Напомним, что Сульшер работал в "МЮ" с декабря 2018 года. Позавчера было объявлено о его отставке. Временным тренером команды стал Майкл Кэррик.

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