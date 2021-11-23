Клопп отказался комментировать отставку Сульшера
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции в преддверии матча против "Порту" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос об увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста тренера "Манчестер Юнайтед", который "Ливерпуль" недавно обыграл со счетом 5:0 на выезде.
"Я ни секунды не думаю о "Манчестер Юнайтед". Извините", – коротко ответил немецкий специалист.
Напомним, что Сульшер работал в "МЮ" с декабря 2018 года. Позавчера было объявлено о его отставке. Временным тренером команды стал Майкл Кэррик.
Также не пропустите: "Наполи" надолго теряет Осимхена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Месси считает, что в "Барселоне" плохо обращаются с тренерами
-
Клопп отказался комментировать отставку Сульшера
-
"Наполи" надолго теряет Осимхена
-
Гвардиола поделился мнением о соперничестве Месси и Роналду
-
Ибрагимович высказался о Симеоне
-
Капитан "Наполи" не сыграет со "Спартаком"
-
Витория рассказал, что "Спартак" готов к матчу с "Наполи"
-
Винисиус надеется, что Бензема получит "Золотой мяч"
-
1
Месси сказал, что вернется в "Барселону"
-
Каррера верит в "Спартак" в матче против "Наполи"
-
1
Месси высказался о соперничестве с Роналду
-
Каннаваро высказался о претендентах на "Золотой мяч"
-
Спаллетти высказался перед матчем со "Спартаком"
-
Ибрагимович рассказал об ощущениях от игры в 40 лет
-
Пау Торрес рассказал о предложении "Тоттенхэма"
-
Болельщики "Валенсии" проведут протесты против владельца клуба
-
"Боруссия" готова существенно повысить зарплату Холанда чтобы он остался
-
Тедеско прилетит в Москву по двум причинам
-
Футболисты ПСЖ ожидают назначение Зидана
-
Мхитарян отказал двум топ-клубам РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18