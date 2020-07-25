Клопп отказался комментировать уход Ловрена в "Зенит"

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Клопп отказался комментировать уход Ловрена в "Зенит"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не подтвердил переход защитника своей команды Деяна Ловрена в питерский "Зенит".

"Если нам будет что сказать, то мы сделаем это. Сейчас никаких новостей нет. Не вижу смысла обсуждать то, что пока не решено", - приводит слова Клоппа Evening Standard.

По разным данным, "Зенит" заплатит за Ловрена от 8,5 до 12 миллионов евро и заключит с ним трёхлетний контракт, либо соглашение по схеме "2+1".

Ранее сообщалось, что хорватский центрбек ещё вчера прошёл медицинское обследование, предшествующее оформлению трансфера.

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