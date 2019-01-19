Клопп отказался комментировать возможное возвращение Коутиньо в "Ливерпуль"

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Клопп отказался комментировать возможное возвращение Коутиньо в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался комментировать возможное возвращение полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в мерсисайдский клуб.

"Я не хочу говорить об этом. Что бы я ни сказал, это породит ещё больше слухов, а в данной ситуации абсолютно нечего обсуждать. Коутиньо - игрок "Барселоны". Насколько мне известно, у него там всё в порядке" - приводит слова Клоппа AS.

26-летний Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год, после чего ушёл в "Барселону" за 130 миллионов евро.

Сейчас хавбек не очень доволен своим положением в "блаугране". За ситуацией следят ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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