Клопп отказался комментировать возможное возвращение Коутиньо в "Ливерпуль"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался комментировать возможное возвращение полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в мерсисайдский клуб.
"Я не хочу говорить об этом. Что бы я ни сказал, это породит ещё больше слухов, а в данной ситуации абсолютно нечего обсуждать. Коутиньо - игрок "Барселоны". Насколько мне известно, у него там всё в порядке" - приводит слова Клоппа AS.
26-летний Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год, после чего ушёл в "Барселону" за 130 миллионов евро.
Сейчас хавбек не очень доволен своим положением в "блаугране". За ситуацией следят ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|11
|Эвертон
|22
|30
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11