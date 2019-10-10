Клопп отказался комментировать возможность работы в сборной Германии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп затруднился ответить на вопрос о возможности возглавить сборную Германии в 2022 году.

"Я ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю, хочу ли я получить эту работу. Если говорить про сегодняшний день, то у меня нет такого желания. Прямо сейчас я абсолютно счастлив там, где нахожусь, и это самое важное. Я также не могу на сто процентов быть уверенным, что я правильный человек для работы в сборной. Если когда-то в будущем этот вопрос снова встанет, я подумаю. Но не сейчас", - цитирует 52-летнего специалиста Bild.

Стоит отметить, что в 2022 году истекает контракт Клоппа с "Ливерпулем", а также Йоахима Лёва - с Немецким футбольным союзом.

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