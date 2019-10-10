Клопп отказался комментировать возможность работы в сборной Германии
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп затруднился ответить на вопрос о возможности возглавить сборную Германии в 2022 году.
"Я ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю, хочу ли я получить эту работу. Если говорить про сегодняшний день, то у меня нет такого желания. Прямо сейчас я абсолютно счастлив там, где нахожусь, и это самое важное. Я также не могу на сто процентов быть уверенным, что я правильный человек для работы в сборной. Если когда-то в будущем этот вопрос снова встанет, я подумаю. Но не сейчас", - цитирует 52-летнего специалиста Bild.
Стоит отметить, что в 2022 году истекает контракт Клоппа с "Ливерпулем", а также Йоахима Лёва - с Немецким футбольным союзом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3