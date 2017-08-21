Клопп отказался от покупки вингера ПСЖ

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Клопп отказался от покупки вингера ПСЖГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался от покупки вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера.

Как информирует Mirror, наставник "красных" больше не заинтересован в услугах 23-летнего футболиста после того, как прошлой зимой он решил отдать предпочтение парижанам перед его предложением перебраться на Туманный Альбион. Кроме того, Клопп сообщил, что он доволен имеющимся в его распоряжении составом атакующих игроков.

Напомним, "Ливерпуль" отклонил финальное предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru

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