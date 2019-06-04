Клопп отказался продлевать контракт с "Ливерпулем"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается продлевать контракт с клубом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, немецкий специалист хочет взять паузу в карьере, когда завершится его нынешний контракт, действующий до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство "Ливерпуля" намерено улучшить финансовые условия тренера и продлить соглашение до 2024 года.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл Лигу Чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии, на одно очко отстав от "Манчестер Сити".

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