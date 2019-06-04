Клопп отказался продлевать контракт с "Ливерпулем"

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп отказался продлевать контракт с "Ливерпулем"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не собирается продлевать контракт с клубом, сообщает ESPN.

По сведениям издания, немецкий специалист хочет взять паузу в карьере, когда завершится его нынешний контракт, действующий до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство "Ливерпуля" намерено улучшить финансовые условия тренера и продлить соглашение до 2024 года.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл Лигу Чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии, на одно очко отстав от "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Ливерпуль" предложил своему нападающему Дивоку Ориги новый контракт. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Игнашевич - новый главный тренер "Торпедо"

Официально: Игнашевич - новый главный тренер "Торпедо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов