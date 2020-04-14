Клопп отметил, что доволен онлайн-тренировками с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об особенностях онлайн-тренировок в условиях самоизоляции. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Никогда бы не подумал, что мне настолько понравятся эти тренировки! Все меняется в момент, когда я снова вижу игроков. Игроки в хорошем расположении духа. Сразу вспоминаю, почему я по ним соскучился - это необыкновенная команды. Хочется быть с ними поближе, поэтому рад этим тренировкам.

Эти тренировки не похожи на обычные. Мы начинаем в 10, а чат открывается в 9:30. К этому времени уже почти все в сборе. Во время первых встреч игроки собирались раньше намеченного времени, так что в чате царил настоящий хаос. Сейчас они приходят позже, но вовремя, что важно, потому что штрафы никто не отменял! Если кто-то опаздывает, ему придется заплатить!" - рассказал специалист.

Напомним, розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Скорее всего, тренировки удастся возобновить только в конце мая.

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