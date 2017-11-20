Клопп отметил игру Морено в текущем сезоне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп лестно отозвался о защитнике Альберто Морено.

"Морено невероятен в этом сезоне. Он очень сильно прибавил всего за один год. Он постоянно спрашивает меня, в чем ему нужно прибавить. Сейчас он играет очень хорошо" - приводят слова Клоппа английские СМИ.

В текущем сезоне Морено провел 16 матчей и отметился тремя ассистами.

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