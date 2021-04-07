Клопп отреагировал на поражение "Ливерпуля" в матче с "Реалом"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о поражении своей команды от "Реала" (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Нужно заработать право на выход в полуфинал, а мы этого не сделали, особенно в первом тайме. Единственным положительным моментом является то, что мы сыграли только первый матч. Мы играли недостаточно хорошо, чтобы доставить неприятности сопернику. Мы не заслуживали большего, хотя во втором тайме сыграли нормально. В этом наш шанс. Но мы теряли мяч в простых ситуациях и быстрые игроки "Реала" сразу убегали в отрыв. Мы должны лучше контролировать мяч", - приводит слова Клоппа BBC.
Ответный матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится 14 апреля.
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