Клопп: "Озил - чрезвычайно мастеровитый футболист"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не поддержал критику в адрес хавбека "Арсенала" Месута Озила.

"Помню ничью с "Арсеналом" (3:3) на "Энфилде". Если бы они играли без Озила и Жиру, мы бы победили 3:0. Озил - чрезвычайно мастеровитый футболист. Я не так часто смотрю игры "Арсенала", чтобы быть вправе высказывать мнение об этом, но если люди им недовольны, то я не знаю почему. В Германии никто не сомневается в мастерстве Озила.

Мы еще проанализируем последние две игры "Арсенала", после чего, возможно, я скажу: "Ок, Месут был задействован в одном-двух эпизодах в защите". Но я не буду говорить об этом публично" - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что ранее Стивен Джеррард заявлял, что Озил не хочет отрабатывать в обороне.

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