Клопп озвучил диагноз Деяна Ловрена

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Клопп озвучил диагноз Деяна Ловрена

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп озвучил диагноз защитника своей команды Деяна Ловрена, получившего травму в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона".

"Мне сказали, что у него проблемы с подколенным сухожилием. Он получил повреждение просто на ровном месте. Сейчас точно не знаю, на сколько он выбыл" - приводит слова Клоппа BBC.

В текущем сезоне 29-летний Ловрен сыграл за "Ливерпуль" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Напомним, что без хорватского центрбека "красные" вылетели из Кубка Англии, проиграв "волкам" со счётом 1:2. | http://soccernews.ru

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Mutaloff
Mutaloff

"Лучший защитник" мира травмировался!Бедаааааааааа!!!!!!!!!!

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