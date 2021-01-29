Клопп озвучил диагноз травмированного Матипа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии по поводу травмы центрального защитника своей команды Жоэля Матипа.

"Матип повредил связки голеностопа. Он не мог продолжать матч с "Тоттенхэмом", - сказал тренер "красных".

За последнюю неделю камерунец принял участие в двух матчах "Ливерпуля", а до этого пропустил почти месяц.

Напомним, что в лазарете мерсисайдцев также находятся Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и способный сыграть в центре обороны Фабиньо.

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