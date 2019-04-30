Клопп перед матчем с "Барселоной" сравнил поражения с лекарством
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он относится к поражениям своих команд.
"Это интересный опыт, а ещё сильное лекарство. Ты извлекаешь урок из ситуации. Я проиграл шесть последних своих финалов. Вряд ли это были лучшие дни моей жизни, но это не сломало меня. Жизнь - это пробовать снова и снова. Всё дело в опыте и том, как мы его используем", - цитирует Клоппа Deutsche Welle.
Стоит отметить, что немец возглавил "Ливерпуль" в 2015 году, но до сих пор не выиграл с командой ни одного трофея.
Завтра "скаузеры" проведут первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны". Игра состоится на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14