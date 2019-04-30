Клопп перед матчем с "Барселоной" сравнил поражения с лекарством

Теги юрген клоппливерпуль

Клопп перед матчем с "Барселоной" сравнил поражения с лекарством

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он относится к поражениям своих команд.

"Это интересный опыт, а ещё сильное лекарство. Ты извлекаешь урок из ситуации. Я проиграл шесть последних своих финалов. Вряд ли это были лучшие дни моей жизни, но это не сломало меня. Жизнь - это пробовать снова и снова. Всё дело в опыте и том, как мы его используем", - цитирует Клоппа Deutsche Welle.

Стоит отметить, что немец возглавил "Ливерпуль" в 2015 году, но до сих пор не выиграл с командой ни одного трофея.

Завтра "скаузеры" проведут первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны". Игра состоится на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 мск.

Не пропустите: Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в апреле. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Клуб Бундеслиги интересуется Смоловым

Клуб Бундеслиги интересуется Смоловым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов