Клопп перед матчем с "Барселоной" сравнил поражения с лекарством

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он относится к поражениям своих команд.

"Это интересный опыт, а ещё сильное лекарство. Ты извлекаешь урок из ситуации. Я проиграл шесть последних своих финалов. Вряд ли это были лучшие дни моей жизни, но это не сломало меня. Жизнь - это пробовать снова и снова. Всё дело в опыте и том, как мы его используем", - цитирует Клоппа Deutsche Welle.

Стоит отметить, что немец возглавил "Ливерпуль" в 2015 году, но до сих пор не выиграл с командой ни одного трофея.

Завтра "скаузеры" проведут первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Барселоны". Игра состоится на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 22:00 мск.

Не пропустите: Стали известны претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в апреле. | http://soccernews.ru