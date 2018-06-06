Клопп планирует расстаться с шестью игроками, в случае своего прихода в "Реал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует расстаться с шестью игроками мадридского "Реала", в случае своего прихода на "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, немецкий специалист не видит места в королевском клубе для голкипера Кико Касильи, защитников Хакими Ашрафа и Хесуса Вальехо, полузащитников Маркоса Льоренте и Иско, а также форварда Борхи Майораля.

Напомним, Клопп готов рассмотреть предложение "Реала". | soccernews.ru