Клопп планирует расстаться с шестью игроками, в случае своего прихода в "Реал"

1 Теги реал мадридюрген клопп

Клопп планирует расстаться с шестью игроками, в случае своего прихода в "Реал"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует расстаться с шестью игроками мадридского "Реала", в случае своего прихода на "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, немецкий специалист не видит места в королевском клубе для голкипера Кико Касильи, защитников Хакими Ашрафа и Хесуса Вальехо, полузащитников Маркоса Льоренте и Иско, а также форварда Борхи Майораля.

Напомним, Клопп готов рассмотреть предложение "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

А себя, Юрген, ты уже в Реале видишь? Иско, Майораль! Кого еще пнуть хочешь, Клопп? А я не вижу никого, кроме Зидана, в качестве главного тренера, Рауля разве что!!!

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