Клопп побеждал Моуринью в АПЛ столько же, сколько Фергюсон, Венгер и Гвардиола в сумме

В рамках 20-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде победил "Тоттенхэм" со счётом 3:1.

Команда Жозе Моуринью проиграла "красным" под руководством Юргена Клоппа в пятый раз в матчах Премьер-лиги.

Как сообщает Squawka, португалец потерпел от немца столько же поражений в очном противостоянии в чемпионате Англии, сколько от Алекса Фергюсона, Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолы вместе взятых.

Шотландец и француз брали верх над Моуринью по одному разу в АПЛ, испанец - трижды.

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