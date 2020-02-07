Клопп побил рекорд АПЛ по числу призов лучшему тренеру месяца за сезон

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Немецкого специалиста признали лучшим тренером АПЛ по итогам января. Для него это пятая подобная награда в текущем сезоне.

Ранее никому не удавалось собрать такую коллекцию вышеупомянутых призов в течение одной кампании.

Клопп превзошёл достижение Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити", который в сезоне 2017/18 четырежды признавался тренером месяца в АПЛ.

В январе "Ливерпуль" выиграл все пять матчей чемпионата с общим счётом 9:1.

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