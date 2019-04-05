Клопп поборется с Гвардиолой за звание лучшего тренера марта в АПЛ

Пять специалистов поборются за звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам марта, сообщает официальный сайт турнира.

В число номинантов включены Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон"), Брендан Роджерс ("Лестер") и Марку Силва ("Эвертон").

Имя победителя будет названо 12 апреля.

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