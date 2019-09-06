Клопп поборется за звание лучшего тренера АПЛ в августе с бывшим наставником "Ливерпуля"

Теги юрген клоппхосеп гвардиолабрендан роджерсрой ходжсон

Клопп поборется за звание лучшего тренера АПЛ в августе с бывшим наставником "Ливерпуля"

Английская Премьер-лига определилась со списком из четырех претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам августа.

На награду претендуют Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас") и Брендан Роджерс ("Лестер").

После стартовых четырех туров именно эти клубы входят в топ-4 турнирной таблицы АПЛ: "Ливерпуль" (12 очков), "Манчестер Сити" (10), "Лестер" (8), "Кристал Пэлас" (7).

Стоит отметить, что Роджерс ранее тренировал "Ливерпуль" и занял с клубом второе место.

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4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
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