Клопп поборется за звание лучшего тренера АПЛ в августе с бывшим наставником "Ливерпуля"

Английская Премьер-лига определилась со списком из четырех претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам августа.

На награду претендуют Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас") и Брендан Роджерс ("Лестер").

После стартовых четырех туров именно эти клубы входят в топ-4 турнирной таблицы АПЛ: "Ливерпуль" (12 очков), "Манчестер Сити" (10), "Лестер" (8), "Кристал Пэлас" (7).

Стоит отметить, что Роджерс ранее тренировал "Ливерпуль" и занял с клубом второе место.

Не пропустите: АПЛ определила претендентов на звание лучшего игрока месяца. | http://soccernews.ru