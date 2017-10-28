Клопп поддержал Ловрена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал слова поддержки защитнику своей команды Деяну Ловрену.

Напомним, что 28-летний хорват подвергся мощной критике после матча с "Тоттенхэмом", в котором он допустил две результативные ошибки.

"Я никому не желаю, чтобы их ошибки разбирались публично. Сложно даже представить, что вы испытываете в этот момент. У Деяна выдалась не лучшая неделя в его жизни, но это только футбол. Люди не становятся хуже или лучше после того, как ошибаются в футбольном матче. Я по-прежнему вижу в его игре больше позитивного, чем негативного. Ловрен - игрок "Ливерпуля". Я отношусь к нему, как и к любому члену нашей семьи. Если я считаю, что должен ему помочь, то я сделаю это" - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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