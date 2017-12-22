Клопп поддержал Венгера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 19-го тура АПЛ против "Арсенала" выразил поддержку наставнику "канониров" Арсену Венгеру.

"Мне кажется, Арсена слишком часто критикуют. Я наблюдаю это с тех пор, как прибыл в Англию, и это, безусловно, неправильно. Он всё ещё тренирует "Арсенал", снова и снова проделывая блестящую работу. Топ-5, топ-6, борьба за четвёртое место, участие в различных кубковых соревнованиях и тому подобное. Очевидно, что он всё ещё очень амбициозен, а пока ты чувствуешь это в себе, то можешь оставаться в команде" - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что матч "Арсенал" – "Ливерпуль" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru