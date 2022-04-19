Клопп поделился мнением о голевой засухе Салаха

Теги ливерпульмохамед салахюрген клопп

Клопп поделился мнением о голевой засухе Салаха

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу неудачного отрезка у нападающего Мохамеда Салаха, который забил всего 1 гол в последних 10 матчах.

"Такой период – это норма. Мы говорили о требованиях к физике, с которыми он столкнулся в последние месяцы, так что все абсолютно нормально. Мне очень понравилась игра против "Манчестер Сити", это был очень хороший матч.

Гол Салаха – лишь вопрос времени. В паре моментов ему не повезло, а, как известно, нападающему даже не стоит пытаться забивать, если удачи нет. Пару раз он был близок. Гол обязательно придет. Я очень доволен игрой, которую он показал несколько дней назад.

Я чаще вижу его на тренировках, а не на матчах, хотя мы играем каждые три дня. Нужно посмотреть на Салаха, а уже потом решить, нужен ли нам личный разговор.

За время совместной работы у нас было очень много разговоров, но конкретно сейчас в этом нет нужды. Обычно мы обсуждаем ситуацию, говорим об обычных вещах, о том, что он должен делать во время матчей, о плане на игру, о борьбе с соперником, но это индивидуально для всех игроков", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Бускетс поделился ожиданиями от конца сезона в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи

"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов