Клопп поделился мнением о голевой засухе Салаха
Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу неудачного отрезка у нападающего Мохамеда Салаха, который забил всего 1 гол в последних 10 матчах.
"Такой период – это норма. Мы говорили о требованиях к физике, с которыми он столкнулся в последние месяцы, так что все абсолютно нормально. Мне очень понравилась игра против "Манчестер Сити", это был очень хороший матч.
Гол Салаха – лишь вопрос времени. В паре моментов ему не повезло, а, как известно, нападающему даже не стоит пытаться забивать, если удачи нет. Пару раз он был близок. Гол обязательно придет. Я очень доволен игрой, которую он показал несколько дней назад.
Я чаще вижу его на тренировках, а не на матчах, хотя мы играем каждые три дня. Нужно посмотреть на Салаха, а уже потом решить, нужен ли нам личный разговор.
За время совместной работы у нас было очень много разговоров, но конкретно сейчас в этом нет нужды. Обычно мы обсуждаем ситуацию, говорим об обычных вещах, о том, что он должен делать во время матчей, о плане на игру, о борьбе с соперником, но это индивидуально для всех игроков", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18