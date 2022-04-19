Клопп поделился мнением о голевой засухе Салаха

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу неудачного отрезка у нападающего Мохамеда Салаха, который забил всего 1 гол в последних 10 матчах.

"Такой период – это норма. Мы говорили о требованиях к физике, с которыми он столкнулся в последние месяцы, так что все абсолютно нормально. Мне очень понравилась игра против "Манчестер Сити", это был очень хороший матч.

Гол Салаха – лишь вопрос времени. В паре моментов ему не повезло, а, как известно, нападающему даже не стоит пытаться забивать, если удачи нет. Пару раз он был близок. Гол обязательно придет. Я очень доволен игрой, которую он показал несколько дней назад.

Я чаще вижу его на тренировках, а не на матчах, хотя мы играем каждые три дня. Нужно посмотреть на Салаха, а уже потом решить, нужен ли нам личный разговор.

За время совместной работы у нас было очень много разговоров, но конкретно сейчас в этом нет нужды. Обычно мы обсуждаем ситуацию, говорим об обычных вещах, о том, что он должен делать во время матчей, о плане на игру, о борьбе с соперником, но это индивидуально для всех игроков", – сказал немецкий специалист.

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